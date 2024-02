Soi kèo AS Roma vs Cagliari, 02:45, 06/02/2024, dự đoán tỷ số Soi kèo | by

Nhìn vào kết quả thi đấu của AS Roma và Cagliari dễ thấy cái tên nào sẽ có được thành tích tốt ở cuộc tranh tài sắp tới. Theo lịch sự kiến, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 02:45 ngày 06/02/2024 trên sân vận động Rome Stadio Olimpico. Cùng các chuyên gia Xoilac TV soi kèo chuẩn xác ngay sau đây.

Thông tin trước trận AS Roma vs Cagliari, 02:45, 06/02/2024

Phong độ thi đấu

Sa sút phong độ thấy rõ, AS Roma đứng trước nguy cơ mất điểm trong cuộc tiếp khách sắp tới. 5 trận đã qua, đội nhà có được 3 thắng, 2 thua. Phía kia sân, Cagliari giành được 1 thắng, 1 hòa, 3 thua, cho thấy họ vẫn duy trì được phong độ cao.

Thống kê kèo châu á AS Roma

Thống kê kèo châu Á AS Roma. 10 trận gần nhất AS Roma có tỷ lệ thắng kèo là 20%, tỷ lệ kèo tài là 50%

Thống kê kèo châu á Cagliari

Thống kê kèo châu Á Cagliari. 10 trận gần nhất Cagliari có tỷ lệ thắng kèo là 40%, tỷ lệ kèo tài 50%

Thành tích đối đầu

AS Roma vẫn có được những kết quả khả quan khi chạm trán Cagliari 5 lần gần đây nhất. Cụ thể đội nhà có 3 thắng, còn đội khách giành được 3 thua.

Thống kê kèo AS Roma vs Cagliari

Thành tích đối đầu giữa AS Roma vs Cagliari. câu lạc bộ AS Roma giành chiến thắng 6 lần, câu lạc bộ Cagliari giành chiến thắng 1 lần, 2 đội hòa nhau 3 lần

Cầu thủ chơi nổi bật

Đội hình ra sân của Cagliari được đầu tư kỹ lưỡng với những ngôi sao sáng nhất hiện nay như Makoumbou; Viola; Petagna, Lapadula. Trong khi, AS Roma cầm cự được đến giai đoạn này là nhờ sự nỗ lực của các cầu thủ Paredes, Bove; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

Bảng tỷ lệ kèo AS Roma vs Cagliari, 02:45, 06/02/2024

Xoilac TV đưa ra bảng tỷ lệ kèo sớm nhất cho trận AS Roma vs Cagliari để người chơi tham khảo:

Tỷ lệ kèo giữa AS Roma vs Cagliari

Soi kèo AS Roma vs Cagliari, 02:45, 06/02/2024

Soi kèo châu Á

Thua kèo châu Á liên tục trong 5 trận ra quân đã qua, dễ thấy AS Roma không phải là địa chỉ đầu tư an toàn trong trận tới. Lựa chọn tối ưu được nhiều chuyên gia lựa chọn là:

đội AS Roma thắng

Soi kèo châu Âu

Dù có điểm tựa sân nhà nhưng việc thi đấu trồi sụt ở giai đoạn này khiến AS Roma không nhận được sự tin tưởng từ phía các chuyên gia. Khả năng cao thắng lợi trận này sẽ thuộc về:

đội AS Roma thắng

Soi kèo tài xỉu

Hiếm có đội bóng nào chơi công thủ đều hay như Cagliari. Trên cơ sở đó, các chuyên gia dự đoán những cửa cược sau sẽ mang lại lợi nhuận lớn:

Soi kèo tài xỉu AS Roma vs Cagliari

Dự đoán: Chọn Xỉu 2.5

Soi kèo phạt góc

Các thông số phạt góc của hai đội ở những trận đã qua đều ủng hộ các địa chỉ đặt cược sau đây:

Dự đoán: AS Roma -3

Tài Xỉu góc: Tài 10

Soi kèo tỷ số chính xác

Cagliari ghi bàn đều đặn ở những trận đấu gần đây và nhận về số bàn thua rất ít. Cùng chuyên gia dự đoán kết quả chung cuộc:

Dự đoán tỷ số: AS Roma 2 - 0 Cagliari

Sơ đồ đội hình ra sân trận AS Roma vs Cagliari, 02:45, 06/02/2024

Dự đoán đội hình ra sân trận đấu AS Roma và Cagliari 06/02/2024

Roma (4-3-3): Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Pellegrini, Paredes, Bove; El Shaarawy, Lukaku, Dybala

Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Pellegrini, Paredes, Bove; El Shaarawy, Lukaku, Dybala Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Azzi, Mina, Dossena, Zappa; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Lapadula

Tổng hợp kết quả soi kèo trận AS Roma vs Cagliari, 02:45, 06/02/2024

Từ nhận định và đánh giá của các chuyên gia, chúng tôi tổng hợp các kết quả sau:

Đụng độ với Cagliari ở vòng đấu này, AS Roma khó lòng giành được kết quả khả quan. Hy vọng rằng bài viết trên đây đã cung cấp cho người chơi những thông tin đắt giá về trận đấu AS Roma vs Cagliari 06/02/2024. Xoilac TV chúc bạn đầu tư thành công.